喵坊葉文琪指獲科技園高級經理承諾可租6年　「如果係三年我就唔投資嗰1000萬」 (18:30)

葉文琪表示，當初獲科技園公司高級經理告知，可租用用地達6年方決定投資。他說，若科技園公司只願意寬免數個月，將不會接受，又稱「如果係咁，睇唔到繼續會面有咩意義」。他補充，若最終租期維持至年底，將提早3個月，即今年10月開始停收紙包飲品。

科技園指無法向「喵坊」提供兩至三年寬限期 否認曾允營運6年以上 相信不涉口頭承諾

葉又指，由於工廠對用地有一定要求，包括確保龐大電力供應等，本港具備相應條件用地不多，當初亦花費一年時間，才找到科學園用地，故至今尚未尋覓到合適選址。他預計重新覓地及設置新廠房需時約3年，料若最終喵坊結業，本港紙飲品回收業將會真空數年時間，屆時或難以再培養市民回收紙包飲品的習慣。

本土研究社成員陳劍青認為，科技園公司作為本港最大工業用地的地主，有相應責任及角色為喵坊此類回收公司提供用地。他又質疑，科技園公司為何「連萬多呎空間都搵唔到比喵坊」。