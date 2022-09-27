兩地反走私行動水警拘22人　緝獲15艘「大飛」及逾2千萬貨物 (17:34)

水警總區（行動）總督察陳思敏表示，行動至今共拘捕15名本地男子及7名內地男子，年齡介乎18至49歲，涉嫌「輸入未列艙單貨物」、「危害他人海上安全」及「拒絕停航」等罪，經調查檢獲一艘貨船、15艘快艇、7輛輕貨及一輛七人車，相信用作走私用途，並檢獲高價值凍肉、魚苗、子宮頸疫苗等，市值涉2830萬元。

水警總區刑事部（行動）署理總督察陳翎指過去三周聯同海關、海事處等部門在走私熱點展開「雷霆2022」行動，打擊黑社會非法活動，共偵破3宗走私及非法入境的案件，拘捕6名男子，涉2412公斤日本急凍和牛及香煙等，貨值約460萬元，並檢獲3輛貨車及12艘經非法改裝的快艇。陳翎指，快艇部分裝有2至3個舷外引擎，惟馬力及速度仍有待檢驗確定，而涉事船上更不符合安全規格，包括未有設置航行燈和救火設備，配備救生衣數量亦不足。

另外，本月20日，警方接報有人於東龍島對開海面飄浮，到場救起2名男子並帶署受查；同日約10時，飛行服務隊亦發現橫瀾島以東有快艇著火，消防將火救熄，船隻損毀其後沉沒。據了解，2名獲救內地男子承認於19日一行3人駕駛快艇在南丫島附近進行走私活動，其間船隻著火故棄船逃生，其中一名船員海上喪生。

警方指繼續會以情報主導，全力打擊黑社會活動及收入來源，呼籲市民若見可疑船隻進行走私活動，主要向警方舉報；又強調走私是嚴重罪行，任何人輸入或輸出未經列入艙單的貨物，一經定罪最高可判監7年及罰款200萬元，另外危害他人海上安全最高可判監4年及罰款20萬元。