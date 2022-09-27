自稱中一生盜教師帳戶發電郵稱成功入侵系統　批評學校事事提中國 (17:21)

電郵由自稱「ShadowLST」的中一學生發出，指組織有7名成員，包括2名黑客及1名「智商達136的指揮官」。電郵提及，他早前已入侵學校早會宣布系統，發現服務器有2個錯誤，批評MDM系統每年收費70元，卻輕易破解，所以要求學校讓學生自由下載或卸載系統，否則會破解學校所有系統。

他又批評學校有很嚴重政治立場，包括舉行有關中國的英語周，令他十分反感，「好像將中國放入大腦……我們不是機器，不需要在我的大腦編寫程序和洗腦」。

學校回覆指，經調查後，發現寄件人盜用一位教師的學校電郵賬戶發出郵件，表達對學校措施及活動的意見。校方指，向來持開放的態度，歡迎不同持分者對學校政策提供意見，事件讓全體師生正視網絡安全的重要性，及要不時更換高強度的賬戶密碼，學校會尋求更專業技術支援，進一步提升學校的網絡系統安全，加強全體師生及教職員工的資訊科技素養。