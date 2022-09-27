認於連登多次留言「詛咒中共」及提港獨　電腦資訊人員囚16周 (17:07)

辯方求情指，被告陳偉倫與女友撫養3歲兒子，他有穩定職業、月入4萬元，因干犯本案失去工作，已還押96日。本案的貼文一式一樣、流於口號化，不涉及使用暴力，可見只是情緒宣洩。辯方又稱，監獄條例下，被告扣減還押的日數少於31日，便會失去行為良好的扣減，冀以4.5個月為量刑起點。

羅官判刑稱，煽動是挑動他人情緒的行為，對心平氣和的人，構成的危機相對少；對於情緒高漲的人，則是火上加油；即使環境平靜，若有人心有不忿，或會造成死灰復燃的後果。

案情指，被告是連登帳戶「詛咒中共早日毁滅」的擁有人，他於2021年12月24日至今年6月23日，發佈38則相同的煽惑性留言，內容提及「詛咒中共早日瓦解、早日毁滅」、「因果由國、容港治己、義憤民誠」、「香港獨立、唯一出路」、「光時」等，被告於6月23日在住所附近被截查及拘捕。