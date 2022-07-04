兩名科大前供應商經營者被捕　涉隱瞞權益參與招標詐騙約400萬元 (16:52)

廉政公署昨（26日）落案起訴兩名香港科技大學前供應商經營者，他們涉嫌串謀一名時任科大兼任副教授，於多項採購中，隱瞞該兼任副教授在相關公司的權益歷時逾7年，涉款共約400萬元。兩人被控3項串謀詐騙及14項欺詐罪，已獲准保釋，周三（28日）在東區裁判法院應訊，以待轉介案件至區域法院。
被捕人分別是42歲歐陽兆㷨，他是駿科（亞洲）製藥有限公司（下稱駿科）的獨資董事和股東；及40歲楊兆安，他是高準檢驗及檢測有限公司（下稱高準）獨資董事和股東。案發在於2011年9月至2019年2月期間，當時科大化學系一名兼任副教授進行17項招標及採購活動，為科大及其附屬公司，向他擁有直接或間接財務權益的駿科和高準，採購多項實驗室儀器及測試服務。
其中3項串謀詐騙控罪，指歐陽兆㷨和楊兆安涉嫌分別與該兼任副教授，串謀詐騙科大，在該兼任副教授有責任預先披露與科大的利益衝突下，隱瞞對方在駿科和高準的權益，誘使科大就其中3項招標和採購活動，委聘駿科及高準，及致使科大全數繳付該2間供應商的發票款項。另外被控14項欺詐控罪，指歐陽兆㷨或楊兆安涉嫌與該兼任副教授，一同隱瞞該兼任副教授在駿科或高準權益，誘使科大或其附屬公司，在其他14項招標及採購活動，委聘該2間供應商。
廉署表示早前接獲貪污投訴展開調查，向律政司徵詢法律意見後落案起訴歐陽兆㷨和楊兆安，相關調查仍在進行。