兩名科大前供應商經營者被捕　涉隱瞞權益參與招標詐騙約400萬元 (16:52)

廉政公署昨（26日）落案起訴兩名香港科技大學前供應商經營者， 他們涉嫌串謀一名時任科大兼任副教授，於多項採購中， 隱瞞該兼任副教授在相關公司的權益歷時逾7年，涉款共約400萬元。 兩人被控3項串謀詐騙及14項欺詐罪，已獲准保釋，周三（ 28日）在東區裁判法院應訊，以待轉介案件至區域法院。

被捕人分別是42歲歐陽兆㷨，他是駿科（亞洲）製藥有限公司（ 下稱駿科）的獨資董事和股東；及40歲楊兆安， 他是高準檢驗及檢測有限公司（下稱高準）獨資董事和股東。 案發在於2011年9月至2019年2月期間， 當時科大化學系一名兼任副教授進行17項招標及採購活動， 為科大及其附屬公司，向他擁有直接或間接財務權益的駿科和高準， 採購多項實驗室儀器及測試服務。

其中3項串謀詐騙控罪， 指歐陽兆㷨和楊兆安涉嫌分別與該兼任副教授，串謀詐騙科大， 在該兼任副教授有責任預先披露與科大的利益衝突下， 隱瞞對方在駿科和高準的權益， 誘使科大就其中3項招標和採購活動，委聘駿科及高準， 及致使科大全數繳付該2間供應商的發票款項。 另外被控14項欺詐控罪， 指歐陽兆㷨或楊兆安涉嫌與該兼任副教授， 一同隱瞞該兼任副教授在駿科或高準權益，誘使科大或其附屬公司， 在其他14項招標及採購活動，委聘該2間供應商。

廉署表示早前接獲貪污投訴展開調查， 向律政司徵詢法律意見後落案起訴歐陽兆㷨和楊兆安， 相關調查仍在進行。