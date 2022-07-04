科技園指無法向「喵坊」提供兩至三年寬限期　否認曾允營運6年以上　相信不涉口頭承諾 (15:44)

喵坊葉文琪指獲科技園高級經理承諾可租6年 「如果係三年我就唔投資嗰1000萬」

黃克強表示，於2018年時知悉「喵坊」有急切用地需求，於是雙方簽定為期3年的短期租約，有效期為2019年1月至2021年12月31日，強調並非「喵坊」提及「租址能夠維持至少營運6年以上」的說法，負責租約的現職員工絕對無作出任何相關口頭承諾，離職員工則無法得知，他其後補充指正常情况下亦不會作出相關口頭承諾，若有錯誤理解亦無辦法。他稱，園方已在2020年中多次提醒「喵坊」合約即將到期及幫忙覓地，租約期滿時亦有延長1年合約，強調園方一直遵守合約精神，不存在「一到期就趕佢走」之說法。他又指，會盡量爭取數個月寬限期，但2至3年則無可能。

他稱，園方已在2020年中多次提醒「喵坊」合約即將到期及幫忙覓地，並稱一直盡力協助對方，包括疫情支援補貼租金，租約期滿時亦有延長1年合約，強調園方一直遵守合約精神，不存在「一到期就趕佢走」之說法，又指園方甚至已提供超越自身能力的協助，反問「咁我哋仲可以做啲咩呢」。

被問到為何不與「喵坊」續租，科技園公司再工業化高級總監姚慶良表示，創新園已有下一步發展計劃，但暫時未能透露是否有下一個承租者等細節。他稱，創新園租置率約93%，餘下用地已有其他計劃發展，而且在「再工業化」政策下，園方不會再隨便租出用地，只會長租用地予優質項目或自行發展，亦歡迎綠色及可持續發展科技。

對於上周五（23日）園方與喵坊聯合創辦人葉文琪會面，同意各自探討方案後，葉文琪表示不想再與園方會面。就此，姚慶良稱園方有萬分誠意解決事情，呼籲葉文琪再到會議室會面，不希望雙方隔空回應。對於是次記者會未有通知「喵坊」，黃克強認為記者會目的只為澄清事實，不會交代早前與葉文琪的會面細節及雙方關係。