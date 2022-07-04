612基金案續審　官裁定表證成立 (16:23)

已停運「612人道支援基金」的5名基金信託人，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、學者許寶強、歌手何韻詩、大律師吳靄儀、立法會前議員何秀蘭，連同基金秘書施城威被指沒遵循《社團條例》要求為612基金註冊案，今（27日）在西九龍裁判法院續審。控方傳召負責調查銀行帳目的警長出庭，辯方盤問警長時提到，基金委託人「真普聯」的戶口中，平均每筆收款只有約4000元，絕大部分為小金額，警長表示並無留意。主任裁判官嚴舜儀裁定6名被告表面證供成立，全部被告選擇不作供，不傳召辯方證人。
6名被告為陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩、施城威，各被控一項「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」的傳票控罪。
控方讀出駐國安處警長33779蔡健章（音譯）的書面供辭，蔡稱他負責調查涉案銀行戶口，其中「真普選聯盟有限公司」戶口有10.3萬宗交易，總存款額為4.5億。嚴官關注金額與控方開案陳辭的2.7億有別，控方稱，總存款將跨行轉賬數目計算在內，扣除後淨存款為2.7億元。
辯方資深大律師彭耀鴻盤問蔡指，「真普聯」戶口的平均交易金額是否約4000元？蔡稱「無計過」，他只負責計算總額。彭問是否絕大部分都是小額，例如500元、1000元及1萬元，蔡稱數目太多，並無留意。彭再問，涉及超過10萬元的存款，總額都不超過900萬元？蔡稱「答你唔到，我無分類」。
辯方大律師梁晴怡又質疑，蔡處理的帳戶文件僅為節錄版本，蔡稱收到根據「提交物料令」所得的文件後，便奉案件主管命令調查，「原本有幾多頁我唔知」。