612基金案續審　官裁定表證成立 (16:23)

6名被告為陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩、施城威，各被控一項「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」的傳票控罪。

控方讀出駐國安處警長33779蔡健章（音譯）的書面供辭，蔡稱他負責調查涉案銀行戶口，其中「真普選聯盟有限公司」戶口有10.3萬宗交易，總存款額為4.5億。嚴官關注金額與控方開案陳辭的2.7億有別，控方稱，總存款將跨行轉賬數目計算在內，扣除後淨存款為2.7億元。

辯方資深大律師彭耀鴻盤問蔡指，「真普聯」戶口的平均交易金額是否約4000元？蔡稱「無計過」，他只負責計算總額。彭問是否絕大部分都是小額，例如500元、1000元及1萬元，蔡稱數目太多，並無留意。彭再問，涉及超過10萬元的存款，總額都不超過900萬元？蔡稱「答你唔到，我無分類」。

辯方大律師梁晴怡又質疑，蔡處理的帳戶文件僅為節錄版本，蔡稱收到根據「提交物料令」所得的文件後，便奉案件主管命令調查，「原本有幾多頁我唔知」。

案件押後至10月26日作結案陳辭。