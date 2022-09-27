欠債男原偕父母自殺　雙親墮樓後放棄尋死　認教唆自殺囚5年半 (14:30)

元朗好彩洋樓夫婦墮樓亡 兒子涉協助他人自殺被捕

任職司機的被告劉嘉維承認去年2月10日協助、教唆、慫使或促致父親劉紹斌（73歲）及母親許趣芳（66歲）自殺。

辯方求情時稱，被告當時太害怕故沒按協定自殺，他事前和父母聚餐只為了緬懷過去，非鼓勵尋死。庭上透露死者保險已經終止，被告並沒因父母去世而獲賠償。被告在求情信表示，現信基督教及修讀神學，他真誠悔改，日後不為香港治安增添麻煩。辯方指，被告失去雙親的傷痛伴隨餘生，無法彌補，他刑滿後會立即到父母墓前憑弔。

陳官判刑時指，本案與安樂死事件不同，三人有自殺協議。被告事前一日和父母前往山頂、共度最後晚餐，並幫助對方爬上天台圍牆，是鼓勵自殺。他沒勸止兩人，諷刺的是父親死前的說話，反而拯救被告一命。根據案情提及，被告引述母親赴死後，父親說「我哋兩個跳就得㗎啦，你好好地留返喺到，你壓力會細好多」，着被告好好生活。

陳官續指，父母非因健康欠佳求死，而是對債務感到絕望才決心尋死，但被告在求情信未有提及為兩人哀傷難過，表現冷漠平和，令人心寒，但陳官指不會將此視為加刑因素。

案情指，被告因賭博於多年間欠債逾180萬元，父母曾賣樓替他還債，及自去年初受追債滋擾。事發前兩日，父母說與其痛苦地還款度日，寧願結束生命及提議自殺，三人同意。被告向同事透露意圖輕生後，與雙親於案發凌晨到住所天台，父母相繼墮下不治。被告哭訴目擊事件，警方在現場發現被告所寫的遺書。