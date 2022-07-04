疫下本港心臟病「粗死亡率」創近10年新高　心臟專科學院問卷揭患者疫下少運動 (14:33)

香港心臟專科學院7月至8月以問卷調查訪問266名在心臟科專科求診或覆診者，並委託浸會大學社會科學研究中心分析，發現約8成受訪者運動時間未達世衛建議、約3成人在疫下減少運動。香港心臟專科學院候任院長梁達智補充，成因包括受訪者難重拾運動習慣、因限聚令難集合運動夥伴或運動場地暫停開放等。

陳偉光形容，不乏心臟病者誤以為自己「做做下（運動）會死」，重申相關人士做運動的好處遠遠大於壞處。梁達智引海外研究稱，運動可降近7成心血管疾病致命風險，另減患新冠風險，建議冠心病患者在病情穩定及沒有不適的情況下，即使戴着口罩也可進行低至中等強度運動，惟患者須量力而為。

本周四（29日）為「世界心臟日」，香港心臟專科學院每年均會在期間舉行連串公眾活動。同為籌委會主席的陳偉光表示，今年主題為「護心起動 Ready…Go!」，活動包括下月23日的「心臟健康嘉年華2022」、心臟基金會繪畫比賽等。