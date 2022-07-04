李家超：若疫情走勢符預期冀再放寬更多空間　籲市民守防疫規則　否則難推新措施 (10:38)

李家超表示，「0+3」入境檢疫措施實行後效果正面，市民普遍支持，機場運作及公共交通工具安排亦大致順利，期望整體社會及經濟「動起來」。不過，他稱當局會繼續留意整體疫情走勢，提防反彈，強調「0+3」是大改動，會帶來多項不確定因素，若多人不遵守規則，政府難以再放寬更多防疫限制。

李家超表示，最近留意到多人沒有遵守防疫措施，有超過40人違反「紅碼」限制外出，過去兩個月亦有超過1000人違反強制檢測公告。他認為以上人士不負責任，影響防疫工作效果。他續指，近日有部分失德醫生濫發「免針紙」，以及有市民虛報染疫圖騙病假，強調若多人不遵守規則，難考慮再放寬更多措施。

赴內地前「逆隔離」安排須符深圳要求

至於本港上周宣布實行「0+3」後，深圳當局隨即公布加強「外防輸入」措施。李家超稱，明白深圳當局的決定，認為本港有責任與對方合作管控疫情。他指「逆隔離」措施仍然商討中，雙方已舉行高層次會議，但能否達成共識，則要視乎本港能否達到深圳當局要求。

另外，有消息指政府或將部分社區隔離設施改爲過渡房屋。李家超表示，現時須考慮疫情會否因「0+3」新安排反彈，隔離設施仍需應對疫情的變化，且冬季可能爆發流感，當局會充分考慮隔離設施的其他用途，但須符合管控疫情的要求。