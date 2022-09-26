保良局幼兒中心虐兒案  警拘捕33歲女職員 (22:40)

全港僅兩間非政府機構設有為3歲以下幼兒服務的留宿幼兒中心，繼香港保護兒童會「童樂居」爆出大規模虐兒案，本報獲悉，位於銅鑼灣的保良局嬰兒組留宿幼兒中心有職員疑涉虐兒，社署正調查事件。警方指，已拘捕一名33歲院舍女職員。保良局回覆時證實，社署與該局本月16日例行抽查時，發現一名兩歲幼兒於局內嬰兒組遭一位幼兒工作員多次推跌在軟墊上，社署要求跟進後，該局覆檢閉路電視記錄後認為有關行為粗魯及不恰當，立即將該名在試用期內的員工停職並不予續約。
本報向社署查詢，社署指社署幼兒中心督導組督察本月16日到有關幼兒中心巡查，翻看閉路電視錄影片段時發現懷疑虐兒事件，經初步調查後事件涉及一名職員及6名幼兒，社署即時通知營辦機構並要求嚴肅調查事件及提交特別事故報告，機構已提交報告。社署表示，本月21日及23日再派出跨專業團隊到涉事中心進一步調查，包括檢視相關記錄及向中心其他職員查問，並觀察中心內所有幼兒健康和情緒狀況。
警方回覆，指本月20日起先後接獲相關部門轉介，懷疑有人在銅鑼灣禮頓道一院舍不恰當對待3名男童及3名女童，介乎1至3歲，港島總區重案組人員經深入調查後，同日拘捕一名33歲院舍女職員，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，她獲准保釋候查，須於下月上旬向警方報到。
保良局稱，截至現時，發現該名員工於當日對另外5位1至3歲幼兒曾作出粗魯的行為，主要是在軟墊上推跌幼兒，已將個案呈交警方調查，並稱對任何不恰當對待幼兒的行為零容忍，會嚴肅處理，絕不姑息。