保良局幼兒中心虐兒案  警拘捕33歲女職員 (22:40)

本報向社署查詢，社署指社署幼兒中心督導組督察本月16日到有關幼兒中心巡查，翻看閉路電視錄影片段時發現懷疑虐兒事件，經初步調查後事件涉及一名職員及6名幼兒，社署即時通知營辦機構並要求嚴肅調查事件及提交特別事故報告，機構已提交報告。社署表示，本月21日及23日再派出跨專業團隊到涉事中心進一步調查，包括檢視相關記錄及向中心其他職員查問，並觀察中心內所有幼兒健康和情緒狀況。

警方回覆，指本月20日起先後接獲相關部門轉介，懷疑有人在銅鑼灣禮頓道一院舍不恰當對待3名男童及3名女童，介乎1至3歲，港島總區重案組人員經深入調查後，同日拘捕一名33歲院舍女職員，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，她獲准保釋候查，須於下月上旬向警方報到。

保良局稱，截至現時，發現該名員工於當日對另外5位1至3歲幼兒曾作出粗魯的行為，主要是在軟墊上推跌幼兒，已將個案呈交警方調查，並稱對任何不恰當對待幼兒的行為零容忍，會嚴肅處理，絕不姑息。