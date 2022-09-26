總商會指「0+3」吸引力低 促推「0+0」 (20:39)

特首李家超下月發表上任後首份《施政報告》，阮蘇少湄表示總商會關注本港競爭力不斷削弱及人才外流問題，冀政府加強向外推廣，建議擴大輸入人才的目標群組，吸引創科、金融和基建的專業人才，提供更多優惠政策，並消除港人到大灣區就業的障礙。

總商會於今年5月訪問395間企業，當中38%受訪企業表明已經或正在縮減本港業務，雖然有73%企業稱放寬入境檢疫安排後會重新審視或改變決定，仍有12%企業指出仍會遷離香港。阮蘇少湄認為，必須全面復常才能阻止企業及人才繼續流失，並強調與海外和內地通關是同等重要。她承認現時不少人才轉往新加坡發展，但認為本港的基本競爭力良好，包括基建、法治、與內地關係密切等，對香港重拾競爭力有信心。對於多項大型展覽和活動已轉往外國舉行，她強調全面復常後亦不能「坐喺度」，政府與商界需積極吸引它們回流。

民主思路今日同樣公布《施政報告》建議，提出就《基本法》23條立法時一併考慮立法禁止網上假消息。民主思路召集人、行會成員湯家驊表示，假消息關乎國家安全，但認為不一定要處罰發放假消息人士，法例可賦權政府申請刪除假消息。

立法會議員李浩然今日亦發表《施政報告》建議書，對於創科發展，他促請政府制訂產業政策和建立「戰略性產業」，大規模採購高端科技，又建議加強與大灣區合作，與內地建立創科的產業鏈。

另外，李家超今早出席香港科技創新教育聯盟活動時表示，政府會將香港建設成國際創科中心，並培育人才，包括進一步推動「STEAM」教育，從小培養學生學習科學及創新科技的興趣和能力。