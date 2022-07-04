工程師認於Telegram教自製武器襲警　官批鼓吹無底線襲警判囚42個月 (15:59)

報稱從事冷氣工程的許智傑（現年30歲）承認於2019年7月2日至2020年5月28日，與其他身份不詳的人，串謀非法煽惑其他Telegram使用者意圖使他人身體受嚴重傷害，及串謀煽惑他人製造爆炸品；串謀煽惑他人干犯刑事毁壞、串謀煽惑他人干犯縱火及串謀煽惑他人干犯公眾妨擾3罪則存檔法庭。

劉官判刑時指，被告轉發以不同方式襲警的訊息，犯案時間相當長，明顯煽惑鼓吹他人使用暴力，嚴重危害公眾安全，部分手法「相當可能使人致命」，而製作炸藥等過程危險，可能危害製作者以至身邊的人。雖然訊息沒有鼓吹在特定的日子使用暴力，但在當時的社會氣氛下，對警員的安全構成嚴重潛在威脅；頻道有2萬多名訂閱者，亦是公開頻道，加劇案情的潛在危險。

辯方曾求情指被告僅轉發訊息，但劉官認為被告在訊息中附上意見分析，並非純粹轉發，反映被告的參與程度。劉官以5年為兩罪的量刑起點，認罪扣減至45個月，兩罪同期執行。考慮被告初犯，被捕後表現合作，在囚時積極進修，酌情減刑至42個月。