「星火同盟」涉洗黑錢案兩被捕人潛逃　警申充公7000萬元組織資產獲批 (15:19)

「星火同盟」4名成員涉嫌於2019年洗黑錢，被警方拘捕，並凍結其銀行戶口7000萬元款項，警方今（26日）表示，早前被捕的其中兩人已潛逃離港，警方其後申請沒收令，高院今早就涉案7000萬元犯罪得益頒下沒收令。警方稱，若然市民全心出於慈善而捐獻，相信不會引致法律責任，又指警方不能對所有捐款情况一概而論，但認為市民毋須太擔心遭到檢控。警方表示，本案為財富情報及調查科處理的反修例案件之中，法庭首度決定充公屬於組織的資產。
財富情報及調查科財富調查組警司鄒祥有表示，早前被捕的其中兩人，分別於2020年10月及2021年3月潛逃離港，警方遂依照《有組織及嚴重罪行條例》第8條，向法庭申請沒收令並獲得批准。餘下一人進入司法程序，另一人則仍在調查。
鄒表示，由於沒收令為內庭聆訊及不公開，他不便透露裁決理據。是次聆訊由法官杜麗冰處理，涉及兩人為文員吳挻愷（30歲）及人事經理王慕雄（52歲）。
鄒指出，涉事籌款平台在2019年反修例期間，以支持示威活動名義，在同年6月至11月間籌得8000萬元。經調查該私人公司的銀行戶口後，發現款項和所聲稱用途背道而馳，包括用來購買私人保險、繳交信用卡欠款等。警方拘捕涉及洗黑錢3男1女，並凍結7000萬元款項。