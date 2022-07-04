「星火同盟」涉洗黑錢案兩被捕人潛逃　警申充公7000萬元組織資產獲批 (15:19)

財富情報及調查科財富調查組警司鄒祥有表示，早前被捕的其中兩人，分別於2020年10月及2021年3月潛逃離港，警方遂依照《有組織及嚴重罪行條例》第8條，向法庭申請沒收令並獲得批准。餘下一人進入司法程序，另一人則仍在調查。

鄒表示，由於沒收令為內庭聆訊及不公開，他不便透露裁決理據。是次聆訊由法官杜麗冰處理，涉及兩人為文員吳挻愷（30歲）及人事經理王慕雄（52歲）。

鄒指出，涉事籌款平台在2019年反修例期間，以支持示威活動名義，在同年6月至11月間籌得8000萬元。經調查該私人公司的銀行戶口後，發現款項和所聲稱用途背道而馳，包括用來購買私人保險、繳交信用卡欠款等。警方拘捕涉及洗黑錢3男1女，並凍結7000萬元款項。