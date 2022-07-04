612基金信託人涉違社團條例案開審　控方引國安法獲手令取資料　辯方爭議做法不公 (17:05)

6名被告陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩、施城威，各被控一項「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」的傳票控罪。

控方表示，本案有5名控方證人，只會傳召2人，估計2天可完成控方案情。代表陳日君的資深大律師彭耀鴻提到樞機身體欠佳，或需離席，嚴官稱本案亦因她身體問題而押後一周，批准陳日君因不適而離席。

控方開案陳辭指，2019年3月起有市民反對政府修訂《逃犯條例》，6月12日立法會舉行修例草案的二讀審議，大批示威者圍堵立法會，多人被警方拘捕。及至同月15日，吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩連同民陣召集人岑子杰召開記者會，宣布成立「反送中受傷被捕者人道支援基金」，協助受傷及被捕人士。

除施城威以外，其餘5被告與「真普選聯盟有限公司」在一間律師樓簽署信託契約，吳靄儀在7月6日舉行的記者會上透露，基金已委託「真普聯」的戶口收款，對方會定期公布支出及核數。基金其後命名為「612人道支援基金」。及至2021年8月18日「612基金」宣布解散，同年10月31日終止營運。基金戶口合共有10.3萬宗存款交易，涉款2.7億元，控方指稱部分款項用於政治活動，包括資助民陣在2019年6月16日遊行約21.8萬元音響設備、資助香港大專學界國際事務代表團5000元到海外游說等，截止2021年10月6日，戶口結餘為744萬元。

陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩多次以信託人身分召開記招、在遊行期間擺籌款街站等，向公眾宣揚基金的政治理念。此外，施城威作為612基金秘書處總幹事，負責基金的日常管理、在信託人會議上向各信託人匯報財政情況等，可見6人積極參與營運基金。而612基金沒有循《社團條例》提交註冊或豁免註冊的申請，故此作為幹事的6名被告沒有遵從相關規定。

辯方質疑陳辭提社團具政治目的與案無關 官反駁指助證明612基金為社團

代表吳靄儀的資深大律師何沛謙指，控方的開案陳辭以大篇幅提及社團帶有政治目的、理念等，均與本案無關。嚴官反駁指，控方以此證明612基金為社團，與本案相關，反問「點解要將政治對等於壞嘅嘢？」，強調政治亦可以是中性，但本案不會探討政治對錯。

代表許寶強的資深大律師李志喜提到，控方早前向國安法指定法官李運騰申請「交出手令」獲批，獲取與本案無關的資料，將資料呈堂會對各被告不公平。嚴官聞言稱「無諗過有呢個擔心」，強調本案僅處理612基金是否社團、各被告是否社團幹事、社團有否登記，亦看不到控方開案陳辭有透過本案「達致本案以外的其他目的」，辯方毋須過份解讀審訊。