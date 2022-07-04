入稟指培正辦學團體等人失實陳述　「電子大王」顧明均申終止聆訊兼願付被告訟費 (13:29)

高院暫委法官歐陽浩榮今在判令後，指出案件於2014年開展，經過不同非正審申請、多次申索修改後，今年終於開審，但想不到在開審4日後，顧明均及其證人給予口供後，要求法庭終止聆訊，並願意支付所有被告的訟費。

法官續說，被告一方要求在法庭終止聆訊後，要求法庭頒布書面判辭，而法庭亦明白被告一方認為訴訟纏繞了8年，毫無理據，需還被告一方的公道，但此會衍生更多訟費及浪費法庭時間等問題，法庭認為客觀上已達到被告目的，故不會再頒書面判辭。

法官在最後特意向顧明均說，透過顧在庭上供辭及客觀證據，相信顧是培正中學一名非常熱心的校友，為培正作出很多貢獻，對他之前「愛培正之心無懷疑」，但對於顧近年的行為，「不禁疑問究竟顧先生為培正所做的一切」，包括利用社會輿論、提出訴訟，「是否達到保護培正目的」，最終會否究竟傷害培正的校譽，着顧明均認真思考一下。

顧明均在頒令後在庭外表示，會服從及尊重法庭判令，並會「聽佢（法官）講」。