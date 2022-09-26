男工程師認前年七一維園外刀刺警肩　女友涉助離港否認控罪 (12:47)

4名被告依次為黃鈞華（現年26歲。下同）、羅玨琛（20歲）、周霈霖（21歲）和張芷程（27歲）。黃、羅、周承認暴動罪，羅、周各自承認拒捕罪及阻差辦公罪；黃、張均否認意圖妨礙司法公正罪，黃的控罪獲存檔法庭，張則會受審。

認罪3人承認案情指，前年7月1日下午3時許，約300名示威者在銅鑼灣一帶聚集，設置路障及叫喊「光時」等口號。4時許，警方開始沿高士威道掃蕩。警員25116目睹羅指示示威者逃跑，追捕羅並在皇仁書院外制服他，羅激烈掙扎，周試圖拉走羅，其他人亦包圍及襲擊警員。其時黃突然衝前，以軍用摺刀插向警員的左上臂，對方當場血流如注，放開羅並倒地，黃、羅、周三人即時逃走。

黃沿天后方向逃去，其間與其女友，即第四被告張芷程電聯。黃在當晚7時許，將一黑色袋丟入觀塘碼頭附近海中，袋內裝有涉案摺刀及案發時他身穿的衣物，其後在新蒲崗一間燒烤店與女友會合。

張芷程手機的Google瀏覽紀錄顯示，她多次搜尋航班、機管局等資訊。黃購買當晚出發前往倫敦的國泰航空機票，並與張前往機場。抵達機場後，黃獨自下車辦理登機，上機後被警員帶離機艙及拘捕。