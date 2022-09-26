8警涉砸露宿者家當及施襲10月開審 (12:27)

8名被告為男警郭展昇（30歲）、男警韓廷光（29歲）、男警梁飛鵬（29歲）、女警龐雋詩（29歲）、男警長林華嘉（44歲）、男警莫志成（25歲）、女警尹栢詩（25歲）及男警陳守業（27歲）。其中林華嘉被控兩項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，他今申請初步爭議。

辯方表示，警長51004在現場執行職務，並有檢查所有警員的記事冊及簽署。辯方續指，沒有實質證據證明警長會作出任何不利控方的證供，考慮公平審訊原則，即使警長並不列入控方證人名單，亦應傳召他作供。

控方表示，該警長於錄影會面中指沒有接觸本案露宿者，亦未能在閉路電視片段認出自己等，故有基礎認為警長未有如實透露當日發生的事，或會作出不實證供。至於辯方指，控方若認為警長證供不可信，便會檢控他，惟控方指兩者沒有關係，且控方是審視所有證據作出檢控。控方認為，警長的證供未有證明控方案情的必要，應拒絕辯方申請。

張官聽取陳辭後，休庭20分鐘作出裁定，基於該警長並不納入控方證人列表，辯方亦可申請傳召警長作供，故認為辯方沒有理據把警員列為控方證人，拒絕其申請。