放寬0+3｜首批受惠旅客台北抵港　冀盡快撤防疫措施　「喺台灣都冇呢啲咩碼咩碼」 (11:09)

首班抵港客機為台北出發的香港航空航班，清晨6時08分抵港。首名步出離境大堂的乘客吳先生約於6時40分出來，他稱因港府上週周宣布放寬入境措施至「0+3」 ，身在美國的他便立即訂機票經台北轉機回港。吳先生指，他原先須到馬來西亞公幹，但回港不用隔離，他可回家休息再外出公幹。吳認為「0+3」對於商務旅客而言具吸引力，雖然3日醫學監測令他沒法到餐廳吃飯，及須隔日做核酸檢測，但吳認為這僅屬些微不便，對於要工作的人而言可接受。

不過，吳先生指兩個月公幹以來，有見印尼、馬來西亞及美國，都陸續恢復正常，機場人流很多，又稱「我都兩個月沒有戴口罩」，笑說憂慮在港外出時會忘記戴口罩，他期望港府盡快推出「0+0」，讓經濟回復正常。

另一名抵港者夏先生任職旅遊業，先前因工作先後到加拿大及台灣，其後在台灣定居。不過，一場新冠疫情，令他超過兩年半未有回港，因覺得於檢疫酒店隔離支出昂貴，食物質素一般，「不值得用這麼多錢去隔離」。夏先生有不少親戚好友均在香港，是次打算逗留兩至三星期，與他們見面。他上周五有見港府公布「0+3」檢疫安排，立即訂機票回港，最終以900多元購買一張單程機票，認為價錢合理。

不過，對於未來3日的檢疫安排，如安心出行會轉換黃碼，他坦言至今仍不太清楚未來3天的限制，形容政策模糊，「甚麼叫做表列處所？表列可以包羅萬象，喺台灣都冇呢啲咩碼咩碼。」吳先生及夏先生均認為機場安排暢順，很快便可完成所有程序，離開禁區。

抵港旅客現時可自由選擇交通工具，毋須再乘搭專車至檢疫酒店。在機場離境大堂，原本將旅客分隔開的鐵馬已全數收走。不過，記者到的士站觀察，的士供不應求，較少市區的士使入，令前往市區的人士需要排隊，有人排隊逾20分鐘仍未等到的士；至於巴士站則未見有人龍。