盧寵茂稱有空間考慮放寬社交距離措施 入境暫不宜「0+0」 (13:09)

本港明日早上6時後將取消入境旅客檢疫安排，改為只需醫學監察3日，醫務衛生局長盧寵茂表示，對外和對內的措施會有分別，例如外地抵港旅客可百分百做核酸檢測。不過，他認為現時染疫數字下降，醫管局服務回復了很多，本港有空間考慮放寬社交距離措施，但呼籲市民不要放鬆防疫。他形容政府作為「總工程師」，帶700多萬人走抗疫路，「必須要確定這條路是穩陣的，是不會『路毀人亡』。」

被問及入境能否改為「0+0」，即不用醫學監察，盧寵茂說暫時不合適，因本港社區檢測陽性比例約1%，入境旅客陽性比例雖然有所下降，但仍為約3%，且外國有不少新變種病毒，需要關注。他又說，雖然現時輸入個案佔整體個案比例較低，但取消酒店檢疫後，入境旅客人數不再受檢疫酒店房間數目限制，入境人數或會以倍數增加，輸入個案佔本地個案的比例可由2%升至20%，甚至200%。不過，盧說，將來能否實施「0+0」要考慮不同因素，例如全球疫情正處於向下趨勢，要觀察未來會否繼續下降，亦要看本地疫苗接種率會否繼續上升、醫療系統承受能力會否更高等。

至於和內地通關，盧寵茂說，不一定沒機會和內地有更多交往，強調不能為內地帶來太大風險，因此才會要求北上者要有48小時內核酸陰性證明，也要在口岸檢測待行。他說，過去兩周內有3萬人經深圳灣北上，只有1人在過關時核酸檢測陽性，之後的「7+3」檢疫期間只有0.5%陽性，比外國低，認為香港已成功為國家守好「南大門」。