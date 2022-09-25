新冠疫情｜孔繁毅倡放寬食肆限制 料「口罩令」須維持至明年春季 (10:50)

孔繁毅出席香港醫院藥劑師學會流感疫苗記者會時表示，過去兩年新冠疫情下，市民防疫意識提高，亦有社交距離措施、「口罩令」等，令社區流感傳播減少，加上流感疫苗接種率減少，降低社區群體免疫，估計今年冬季將迎來流感爆發，呼籲市民接種流感疫苗。至於新冠，他認為由於社區有新冠「混合免疫」，料冬季爆發新一波新冠疫情風險低於流感。

孔繁毅認為，隨着近日新冠疫情回落，相信可放寬社交距離措施，但「口罩令」、「疫苗通行證」等要求則應在冬季至春季維持。他估計，待世衛宣布新冠疫情大流行結束，才有望取消「口罩令」，料最快明年夏季才可放寬室外帶口罩的要求。

孔補充，外國經驗顯示，同時感染新冠和流感的可能性較小，主要是先感染新冠再感染流感，惟這情況亦會令出現肺炎和其他併發症的風險增加。

香港幼兒教育人員協會今年3月向153名教職員做問卷調查，65%受訪者認為政府若提供噴鼻式流感疫苗，可增加校方安排接種的意願。協會會長周慧珍說，在校內安排針劑流感疫苗接種最大困難是學生哭鬧、應付家長和擔心針劑產生意外等，而政府去年起首次為學校提供噴鼻式疫苗，冀可增加供應。

政府今年採購28.2萬劑針劑流感疫苗及2.4萬劑噴鼻式流感疫苗，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明說，噴鼻式疫苗適合2至49歲人士，可產生黏膜抗體，有效防止病毒傳播，惟今年採購量仍低，相信政府冀觀察疫苗安全性、有效性，以及對學校的受歡迎程度。