葵涌派對房間及樓上酒吧涉違防疫例 警拘4負責人票控44客 (09:18)

行動中，葵青警區特別職務隊人員於該懷疑樓上派對房間拘捕一名27歲姓袁男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。房間內7名男子及4名女子，年齡介乎25至27歲，則涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

葵青警區反三合會行動組人員於該懷疑樓上酒吧拘捕兩男及一女負責人，年齡介乎26至39歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、販毒及無牌賣酒。樓上酒吧內20名男子及13女子，年齡介乎17至45歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，新界南總區機動部隊在葵豐街截查並發現一名被通緝人士。經初步調查，人員遂拘捕該名25歲姓林被通緝男子。