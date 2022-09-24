賢學思政涉煽動案 國安法官押至下月待索取報告 (14:55)

控方甫開庭時提出，首被告王逸戰（21歲）求情展示悔意，但有網上帖文及報道引述他「無悔」。辯方於休庭索取指示，對於王稱「對結果雖然無期盼，但亦無怨無悔」，辯方解釋，王不歸咎或埋怨他人，並於還押時讀書，沒有蹉跎歲月，他在沒有法律意見下撰寫感想。王提及「一起昂首走那未完的路」，遭郭官質疑是叫人跟隨他走犯法之路，辯方否認，重申王希望香港變得更好，他對於控罪直認不違。

代表次被告陳枳森（21歲）的大律師指，陳的外婆上周離世，他沒機會見外婆最後一面。陳在求情信稱立志成為社工，他還押時和獄中年輕人傾談，望社會不要放棄年輕人，而他背負國安罪名，「夢想破滅於我而言猶如死刑」，冀將來服務熱愛土地及家人的養育之恩。

辯方續稱，第三被告朱慧盈（19歲）父母離異，她和七旬祖母生活；去年3月她因參選浸大學生會，退出賢學思政，望法庭考慮到她後期放棄犯罪，減輕處罰。而第四被告黃沅琳（20歲）受到煽惑，魯莽不智觸犯法律紅線，並向警方自首。

辯方指，被告只在街站發言，無人被煽動策劃行動，形容被告行為徒勞無功，不涉管有刀槍武器，組織知名度低，望法庭裁定情節輕微，以及不受國安法所限扣減刑期。