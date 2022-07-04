「新聞自由指數」公眾業界評分均跌 業界回應率銳減 記協稱受訪者憂遭報復 (19:28)

政府發言人表示，只要不違法，傳媒評論甚或批評政府施政的自由並沒受限制，特區政府一直堅定維護受到《基本法》和《香港人權法案》保障的新聞和言論自由。發言人又指，目前在香港特區政府新聞處新聞發布系統註冊的本地、內地和海外傳媒機構共有209家，反映傳媒環境繼續蓬勃。

調查由記協委託香港民意研究所今年5月進行，分公眾及新聞從業員兩部分，分別向1016名18歲以上操粵語香港市民及169名新聞工作者作問卷調查；受訪者須對10個與新聞自由相關因素評分，在加權計算後再得出「新聞自由指數」，總分為100分，分數愈高即評價愈正面。

在公眾部分，分數回升主要來自公眾認為「法例確保可獲取資訊」有改善，記者在「獲取報道所需資訊面對困難」及「受到人身威脅」減少；而在「立場取態多元化」及「批評中央政府時的顧忌」則評分下降，反映情况惡化。

在新聞從業員部分，10項與新聞自由相關的評分，只有「受到人身威脅」情況改善，其餘均錄得下跌，惡化程度最嚴重3項分別為「立場取態多元化」、「監察功效」及「批評特區政府時有顧忌」，反映傳媒認為業界立場多樣性及監察功效均削弱，批評特區政府時有顧忌情況更為普遍。

新聞從業員部分受訪人數及回應率較往年大減，今年記協邀請325名正式會員、並透過38間傳媒機構邀請逾400名新聞從業員，737人中只有169人回應、只得169人回應、回應率為22.9%；去年則派出443份問卷，收到367個回覆、回應率為82.8%。記協解釋，今年所得回覆數量遠較去年低，是由於「有新聞工作者坦言憂慮記協受查，並懼怕會因參與調查而遭報復」。