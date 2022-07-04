「Vietspa」案控方結案指不同證據均顯示涉賣淫　料蔡展鵬沒接受性服務因職員不敢冒險 (18:57)

4名被告為李亦晴、元秋香、張明芳及胡炳雄。

控方陳辭指，警方在元秋香身上檢獲一部「公司手機」，在李亦晴提供密碼後解鎖手機，發現一個逾4000人訂閱的「vietspa」Telegram頻道，展示逾千張性感女性照片作為宣傳，有人透過頻道預約服務。該手機又有一個名為「大灣區」的WeChat群組，李亦晴及張明芳均為群組成員，二人曾在群中討論VIET SPA提供的色情服務價目表。

針對辯方證人蔡展鵬的口供，控方直言對本案並無幫助，因蔡不如其他放蛇警員般直接接觸提供色情服務的技師，沒有相應的觀察。眾所周知，蔡為知名的高級警務人員，店員必然會提高警覺，不會冒險向他提供色情服務，辯方大律師戴偉奧反駁指，控方假設所有警員不會光顧這些地方，說法沒有基礎。