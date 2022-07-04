海關反走私截獲大馬力快艇　檢獲值400萬元和牛 (18:59)

海關有組織罪案調查科人員昨（22日）日黃昏在筲箕灣避風塘一帶巡邏，發現一艘大馬力快艇在避風塘內，發覺船身編號有可疑，而且載有大批白色箱貨物，懷疑涉及走私活動。港口及海域科採取行動，兩艘高速截擊艇在筲箕灣避風塘對開發現目標快艇，該配備兩部各350匹馬力舷外機的快艇，加速向東面逃去，截擊艇立即展開追截，當時天色昏暗，快艇只亮著微弱航行燈，在維港高速行駛，經數分鐘追逐，快艇駛至杏花邨衝往防坡堤靠岸，船上兩名男子棄船上岸逃跑，關員在快艇檢獲兩噸急凍和牛。
海關有組織罪案調查科高級督察張業泰表示，今次已是海關於短時間內第3次檢獲走私和牛，相信內地需求殷切，而且內地對入口食品有嚴格檢疫要求，如經正途進入內地，需繳付高達79%稅率，即約320萬元稅項。而該批和牛只用錫紙包裹儲存在室溫下，現在天氣炎熱，難確保食物不會變壞，完全不適合食用。
張續指，過往走私凍肉集團會利用躉船，將大批凍肉運至西部偏遠水域作為流動儲存倉，至深夜交由漁船或快艇偷運往內地，以短距離及最快速度駛入內地。其後在執法人員嚴厲打擊之後改變走私模式，至今年初開始改用小型貨船，並改往南面水域，將凍肉走私出境。今次案件走私集團又轉用新手法，轉而在黃昏時間及於維港內上貨。另快艇船身的編號比較簡陋，跟進調查後，經海事處核實牌照已過期，並與登記顏色等資料不符，會進一步調查。