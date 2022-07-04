海關反走私截獲大馬力快艇　檢獲值400萬元和牛 (18:59)

海關有組織罪案調查科高級督察張業泰表示，今次已是海關於短時間內第3次檢獲走私和牛，相信內地需求殷切，而且內地對入口食品有嚴格檢疫要求，如經正途進入內地，需繳付高達79%稅率，即約320萬元稅項。而該批和牛只用錫紙包裹儲存在室溫下，現在天氣炎熱，難確保食物不會變壞，完全不適合食用。

張續指，過往走私凍肉集團會利用躉船，將大批凍肉運至西部偏遠水域作為流動儲存倉，至深夜交由漁船或快艇偷運往內地，以短距離及最快速度駛入內地。其後在執法人員嚴厲打擊之後改變走私模式，至今年初開始改用小型貨船，並改往南面水域，將凍肉走私出境。今次案件走私集團又轉用新手法，轉而在黃昏時間及於維港內上貨。另快艇船身的編號比較簡陋，跟進調查後，經海事處核實牌照已過期，並與登記顏色等資料不符，會進一步調查。