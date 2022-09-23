女文員認虛報染疫判監14日 (17:39)

被告李穎怡（25歲，文員）承認各一項「明知而向衛生主任提供在要項上屬虛假資料」罪，及「明知而向獲授權人員提供在要項上屬虛假資料」罪。沒有律師代表的被告親自求情時稱，她想取得病假而犯案，其病假沒有薪金；她擔憂會被送往方艙醫院，故訛稱未有申報。

案情指，被告今年3月28日在快測申報平台填寫聲明及其手機號碼，她上載快測陽性的相片至平台後，獲發出隔離令。衞生署隨機抽查時，發現被告深喉唾液樣本呈陰性。至4月1日，被告再被要求檢測，她告知衛生署自己從未確診，亦不曾在平台申報資料。

衛生署個案追蹤辦公室接手調查，負責人員於4月2日致電被告，惟被告拒絕檢測及表示沒有申報。個案交由警方跟進，同月19日上門拘捕被告。被告警誡下稱「我一時貪玩想試下個系統」，她連續10天快測結果均呈陰性，她指為了取得病假而在平台申報，以及上載不屬於她的快測陽性結果。