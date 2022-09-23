四中學生涉盜用他人信用卡購iPhone被捕　涉款23萬 (17:29)

警方灣仔警區重案組第一隊主管高級督察陳健樂表示，3名男子在8月26日於一間大型電子產品旗艦店，嘗試透過流動支付工具購買手機，3人付款失敗後離去。灣仔分區特遣隊認為3人形跡可疑，於是上前截查，發現手機連接的信用卡並非屬於3人，而3人於同日較早前，已在該店利用8名人的信用卡作出22筆交易，涉款23萬，遂拘捕3人。

他表示，警方灣仔警區重案組接手跟進案件，發現8名事主曾在虛假香港郵政網站，提供信用卡資料及密碼。集團骨幹透過加密通訊軟件購得有關信用卡資料，再連接至流動支付工具，並分發相關手機予上述3人購物，骨幹會將用他人信用卡購得的手機等物品，轉售圖利，部分交予出售資料者。

警方昨日在天水圍住所拘捕一名15歲男生，相信他為集團骨幹，與8月26日拘捕的三人相識，均為中學生，行動中檢獲數部iPhone及被捕人犯案時所穿衣物。有關虛假網站設於海外，警方正調查是否由被捕人設立。

警方提醒，政府部門一般不會透過短訊要求市民提供信用卡資料，市民要留意網址是否有亂碼或沒意思字句等可疑情況，並重申串謀詐騙為嚴重罪行，一經定罪最高可判監14年。