20歲青年隧道噴口號後判感化令後吸毒　改判入戒毒所　官籲重新做人 (17:15)

被告戴志立（現年21歲）在去年11月獲判1年感化令，條件包括要遠離危險藥物，接受尿液測試和社區式戒毒服務。庭上透露，被告後來驗毒驗出大麻成分，須即時還押。他今親自讀出求情信，指在還押的兩周內有深切反省，明白自己的行為愚蠢、不成熟，輕視了感化令的重要，對父母感到內疚。

被告稱在還押時思考前路，會努力增進自己，承諾訓練自律，不再接觸毒品，不再犯案，懇請法庭輕判，讓他「用行動向法庭父母證明我改過嘅決心」。

張官判刑時指，法庭已多次給予被告機會，但感化官在進度報告中，表示被告的表現非常令人不滿，有服食大麻，甚至對感化官多次警告亦「置之不理」。戒毒所報告則顯示他態度迴避，是一名「不受約束嘅年輕人」，質疑他是否有決心，過免除毒品的自律生活。

張官認為被告問題的根源，是受朋輩及毒品影響，雖然刑事損壞罪足以判監，但若未能解決被告的毒品問題，他仍不會重新做人，故判入戒毒所。