政府放寬入境措施　下周一起「0+3」　未提「0+0」時間表 (16:32)

至於何時實行「0+0」，李家超指，引入「0+3」方案已比「3+4」方案取得很大進步，如於控制疫情方面取得積極進展，將會有更多空間採取額外措施，又指「若每次新措施都推出順利，前進空間同速度可以快啲。」他強調，政府已向單一大方向有條不紊地進行，亦以積極態度看待疫情走勢，目標是希望回復到「最少管控」及「最大方便」。

醫務衛生局長盧寵茂交代安排，海外及台灣人士下周一起抵港後，毋須入住隔離酒店，但須接受3天醫學監測及4天自行監測。入境人士抵港後於機場接受核酸檢測，毋須等待結果即可前往家居或一般酒店，獲核酸陰性結果後可獲發「黃碼」，若抵港第2日核酸檢測呈陰性，將於第3日早上9時轉爲4天自行監測，並獲發「藍碼」。入境人士在抵港首7天須每日接受快測，並於抵港第2、4、6日接受核酸檢測。

政府同時公布，取消抵港人士登機前核酸檢測要求，以快測代替；容許未完成接種疫苗的香港居民返港；同時來港易及回港易不設限額，適用內地所有地方及澳門。

政府公布四項放寬入境措施：

海外、台灣經機場抵港人士入境檢疫「0+3」，毋須酒店檢疫

取消旅客登機前核酸檢測安排，以快測結果代替

容許未完成接種疫苗香港居民返港

來港易及回港易不設限額，適用內地所有地方及澳門

特首李家超解釋，政府對疫情趨勢持正面態度，新措施是平衡風險及經濟動力，在風險可控下維持本港競爭力，海外人士抵港風險不高於甚於低於本地傳播風險。

李家超又稱，政府抗疫目標與國家防疫目標仍然一致，被問到放寬入境檢疫措施前有否諮詢中央政府，他則回應稱有全面考慮。至於實行「0+3」是否代表短期內與內地通關無望，李家超就重申本港與國際及內地通關兩者並無牴觸。