何栢良稱入境檢疫「0+0」穩妥　配合新階段疫苗通即可實行 (14:27)

何栢良指，實施「3+4」檢疫安排後，本月絕大部分輸入個案均在入境首三日發現，約4分1在第4至第7日發現，相信當中大部分屬低傳染性的個案。何稱，據他了解，醫學界均認為當局可放心取消「黃碼」、容許抵港人士到餐廳堂食， 因抵港人士已有接種疫苗要求，對餐廳內傳播鏈影響很小。他形容，當局是否與醫學界持不同意見，將為可否落實「0＋3」或「0＋0」的關鍵。

何又指，如認同新冠病毒已成為常態化的風土病，用快速測試取代核酸檢測為合適做法，認為不論是抵港登機前或抵港後在機場的檢測要求均可改以快測取代。他說，如想在取消黃碼後加強本地防守，應將原定11月底實施的第四階段疫苗通行證提前至下月底實施，稱如當局10月1日國慶後實施「0＋7」，至月底便可進一步放寬「0+0」，強調只要堅持繼續落實疫苗通，本港在抗疫路上不需亦不會走回頭路。他說，當局常提出仍有約30萬長者至今未打針，但可透過加強檢測、及早診斷並處方口服藥處理，認為毋須因為低比率未接種人口而影響復常。