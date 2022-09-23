前區議員曾錦榮被控企圖詐騙選舉開支　今提堂准保釋不得離港 (11:33)

本案被告為報稱前屯門區議員的曾錦榮（28歲）；控方不反對被告保釋外出，但希望法庭施加不准離港等條件，辯方則有保釋申請。裁判官溫紹明批准被告以5000元保釋，其間不得離港，須交出所有旅遊證件包括BNO、居於報稱地址、每周到警署報到一次，另不得接觸控方證人。

被告被控於2020年9月29日，在選舉（即2020年立法會換屆選舉）中作出舞弊行為，在根據第554章《選舉（舞弊及非法行為）條例》第37條提交的選舉申報書內，作出明知或理應知道屬虛假或具誤導性的陳述。

他另被控於同日藉作欺騙，即向選舉事務處虛假地表示，他在2020年立法會換屆選舉（社會福利界）中招致選舉開支，即就2020年7月29日至9月28日期間僱用徐嘉俊為選舉助理所支付的8000港元，企圖詐騙而誘使選舉事務處支付8000港元的津貼，導致他獲得利益，或令選舉事務處蒙受不利或有相當可能會蒙受不利。