休班警涉偷拍裙底否認控罪　稱將按警隊「行為簿」證明品格 (11:30)

報稱警員的被告區文浩（47歲）否認兩罪。控方稱有8名證人，會依賴案發地點的閉路電視片段，及在被告手機發現的21張照片；辯方表示不會反對照片呈堂，亦同意閉路電視拍攝到被告。但由於部分照片早遭刪除，仍被警員檢取，故需要傳召負責電腦法證的警員確認。

辯方依賴被告的行為簿，若控方未能確認行為簿是否準確，將會傳召被告的上司作品格證人。辯方亦確認68分鐘錄影會面紀錄中，被告是自願作供，但會爭議第3次錄影會面，與本案無關。

被告否認於今年2月9日，在馬鞍山新港城中心（4期）3樓3201-03號舖Market Place by Jasons，出於拍攝X的私密部位的意圖，為了從該X的衣服下方，拍攝其私密部位，而操作一部電話；他亦否認於同日同地作出性質猥褻，淫褻及令人憎惡的有違公德的行為，即通過用手機拍攝X的臀部和大腿的照片。