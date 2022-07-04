黃傑龍倡通關政策交經濟官員主導　展覽業指活動已移師新加坡冀實行「0+0」 (11:20)

黃傑龍指，本港的復常步伐比起國際起步已經遲最少半年至一年，當局現時仍處於考慮放寬入境檢疫安排至「0+7」或「0+3」，認為意義不大及過分微觀。他又表示，旅遊業界需作好規劃，以應付復常後的需求，包括做好宣傳、人手及資金等準備。

展覽業：原在香港舉辦展覽均移師新加坡 期望「0+0」

香港展覽會議業協會常務副會長黎可怡於同一節目表示，現時「3+4」入境檢疫安排，未能對展覽業帶來太大幫助，又指任何檢疫安排均會阻礙國際旅客及參展商來港的意欲，期望放寬入境檢疫措施至「0+0」。

黎可怡表示，目前國際已經復常，入境口岸已完全開放，大部分主辦機構會選擇到沒有檢疫限制的地方舉辦展覽，未必再考慮香港。她以新加坡為例，去年已舉辦約200個本地活動，今年更增至約600至700個，其中國際活動已有逾60個。相反今年在香港舉辦的國際大型活動仍為零，而一些原先在香港舉辦的展覽均移師新加坡，亦宣布明年繼續在新加坡舉辦。

黎可怡又指，過去3年香港並沒有舉辦國際性展覽，導致人才嚴重流失，亦有展覽服務商已將部分材料運到新加坡。她又稱即使本港放寬入境檢疫方案後，展覽業亦要重整及需要不少配套配合，包括人力及資源配套。