因中國公民身分被美國外科學院剔除會員資格　林哲玄拒上訴批資格無作用 (15:06)

林哲玄稱此舉屬「制裁」，並將制裁說成守法，形容電郵稱學院要尊重各地法律為「虛僞至極」。他亦指自己在立法會並沒有提出過相關法例修訂，表示「是時候劃清界線了」。

林今日（23日）回覆本報稱，事件對他而言毫無影響，不認為須向院方澄清或上訴，「佢（會員資格）唔係好大作用，唔侵我哋玩咪唔侵囉，冇乜所謂嘅，慳返啲錢，好恨咩真係。」

林哲玄稱，每年有向該院繳約200美元會員費，過往曾擔任其在港舉辦的創傷學課程導師，多年前亦曾出席該院在美國的專科學術會議，認為今次事件對學術交流有負面打擊，指做法不理想。他解釋，有別其他醫學專科資歷，成為美國外科學院會員等身分，本身亦不能印於名片上。

該院不再接受中國公民成為會員或院士。林哲玄稱，自己是中國公民，「呢樣嘢我引以為榮，我係中國公民有乜問題？如是中國公民便不能參加，那便不參加，毫無問題」。

翻查行會成員個人利益登記冊，醫務衛生局長盧寵茂亦是美國外科學院的榮譽院士。