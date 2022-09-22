女性打扮泰籍男 掃黃期間爬牆逃生被捕 (22:33)

警方今日採拘捕32人，行動中警方以串謀控制他人賣淫，以及串謀依靠他人賣淫收入維生罪名，拘捕6男1女賣淫集團骨幹成員，年齡介乎26至53歲。警方亦聯同入境處搜查集團操控的「一樓一」房間，共拘8男17女，包括1名內地人及24名泰國人，年紀介乎21至41歲，涉參與非法賣淫活動，以違反逗留條件和非法入境被捕。

該賣淫集團安排外地女子以水路偷渡來港，逃避檢疫規定，集團亦會親身到東南亞國家物色和招攬賣淫者，「一條龍形式」安排他們來港賣淫，包括為這些女子安排機票和安排交通送他們到「一樓一」的單位。

賣淫集團亦會替賣淫者辦簽證延期手續，包辦網上廣告和預約，並安排攝影師替他們拍照，透過不同網上媒介，包括賣淫網站和社交媒體賣廣告，跟客人溝通「兜客」，亦會提供賣淫用品如避孕套等。被安排到港者要償還偷渡費用、機票及檢疫酒店費用，交易的肉金亦要上邀相當成數，賣淫集團亦會限制有關人士在港活動，不時安排他們轉換單位或酒店房間。