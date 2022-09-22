劏房租管生效8個月批差估署巡查不足千伙 團體促署方晚間巡查接觸租戶 (21:42)

「民間監察政府推行租管陣線」今（22日）於葵青區一座大廈天台，以展覽形式展示「全港十大最有巡查價值劏房大廈」，包括荃灣二陂坊2-8號、葵涌青山公路515-527號、觀塘雲漢街2-24號、九龍城土瓜灣道237-239A號、上環德輔道西93-97號、大埔安富道1-5號、灣仔景星里1、3、9及11號、深水埗鴨寮街190-208號、西灣河筲箕灣道57-87號及大角嘴太子道西59-77號。團體指上述大廈樓齡偏大，而且存衛生及火警危機，認為差估署有必要加強巡查。

居於荃灣劏房的劉女士表示，日常經過荃灣二陂坊2-8號時，發現差估署只將傳單掛在鐵閘門口，「擺咗唔等於睇到」，並建議差估署應於晚上時間進行巡查，以接觸租戶了解其居住情況，否則巡查形同虛設，同時難以達到宣傳作用。

團體建議差估署應提高巡查透明度，定期公布違規個案的類別，以加大力度打擊濫收水電問題。