港大醫學院研究：中藥雞血藤提取物可廣泛抑制新冠病毒 (19:59)

負責領導研究的港大醫學院中醫藥學院首席講師陳建萍指，日後可將雞血藤提取物製成噴劑，噴在鼻咽及口腔後可如「隱形口罩」，阻止病毒在口、鼻咽部入侵和繁殖預防新冠病毒。

研究結果於《Phytotherapy Research》發表。是次研究發現，雞血藤的提取物（SSP)對新冠病毒不同變異病毒株，包括Omicron及Delta、以至H5N1流感病毒、HIV-1愛滋病病毒等，均表現出廣泛的抗病毒活性，而雞血藤的活性成份可長時間黏附於呼吸道黏膜上，封閉機體細胞的ACE2受體，故可阻斷該病毒與細胞膜上的受體結合，阻斷病毒入侵，能直接抑殺病毒。

陳建萍表示，雞血藤製劑成本低，故具開發潛力廣泛製造及使用，冀日後可利用SSP開發成一種預防病毒的搓手液、噴劑等產品，噴在鼻咽及口腔預防新冠病毒，研究團隊已於小鼠實模型中以鼻咽用藥方式試驗，發現噴劑可顯著降低Omicron BA.2攻擊動物體內病毒載量；而無論劑量高低均沒毒性，顯示成份安全，與西藥共同使用亦無對抗性，認為男女老少均可採用，目前團隊已為相關研究申請專利。

至於噴劑有效時間可維持多長，陳稱未進行相關研究，但建議可每日使用，數據顯示48小時病毒依然受抑制，惟於人體內效用可持續多久仍有待研究。