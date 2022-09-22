醫管局推交流計劃允大灣區專科護士來港　冀首批約70人明年抵港 (18:58)

醫管局表示，截至上月，過去一年全職醫生及護士的流失率各增至8.3%及10.1%。局方另公布多項與廣東省醫療人才專業交流的計劃，包括「大灣區中醫訪問學者計劃」、「大灣區專科護理知識交流計劃」及「大灣區放射技師交流計劃」。

其中在「大灣區中醫訪問學者計劃」下，3名資深的中醫專家預計將於10月到港，於指定公立醫院參與臨床診療、教學及科研相關工作。

醫管局主席范鴻齡表示，有關計劃可建立「恆常、長久」的人才庫，減低醫管局人手不足的問題。范形容，參與計劃的醫護有豐富經驗，「國家沒有可能讓他們長期留港」、「佢哋亦唔會想永遠留喺香港」，形容計劃可建立恆常輪替機制讓相關人士來港紓解醫管局壓力，同時不會影響本地醫護升遷。

至於局方在6月公布推出的「大灣區醫生交流計劃」，局方形容計劃進度良好，已有8位「心儀」的醫生願意參與計劃，日後會在胸肺科、內科工作，現正收集其證書等申請「有限度註冊」，惟現時未是時候公布相關醫生的資料。