三西醫涉濫發近萬「免針紙」被捕　每張收費350至3000元　另22人涉買「免針紙」被捕 (18:46)

新界北總區刑事總部警司張文俊表示，警方早前接獲線報，指元朗及天水圍兩間診所有醫生涉濫發「免針紙」，經新界北總區公眾活動調查組調查後，今日分別於東涌一個私人住宅單位，拘捕一名51歲女醫生；以及在元朗一個診所拘捕一名62歲男醫生，警方分別帶兩人到位於天水圍及元朗的診所調查，行動中檢獲大量相關醫療文件及紀錄、多部電腦。張文俊表示，兩名醫生涉濫發的「免針紙」為期90日，收費介乎350至700元。兩人在今年2至7月期間，分別發出1365及1399張「免針紙」，更曾於一日內各自發出66及152張「免針紙」。

至於被補的59歲姓王男醫生，港島總區刑事總部署理警司盧彥霖表示，警方早前接獲線報，指柴灣一個商場的私家診所涉濫發「免針紙」。警方今日以串謀詐騙罪拘捕該名醫生，行動中檢獲相關醫療文件及紀錄、單據、電腦以及少量現金。涉事醫生正拘留調查，不排除有更多人被補，案件交由港島總區公眾活動調查組跟進。盧彥霖稱，每張「免針紙」收費約3000元，涉事醫生在今年2至6月已發出超過6600張，更曾在一個月內發出超過3000張，認為數目並不尋常，有理由相信該名醫生未遵循衛生署指引及未有了解病人的病歷下濫發「免針紙」。