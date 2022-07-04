海關反走私行動檢值千萬電子用品包括iPhone　首發現走私六合彩彩票　每張獲利4至13元 (16:47)

海關指，昨在本港西部水域展開反走私貨行動，並在西北海面截停一艘內河船，船上有50板，每板有30箱不同類型貨物。經調查後發現貨物的包裝、排列和重量大小，報倉單報稱的食品不符。截至今日中午，海關人員搜獲逾6000件走私貨品，包括3000部手提電話，部分是剛推出市面的型號，另有3000平板電腦，估值逾1000萬元。有組織罪案調查科高級調查主任黃志强指集團採用新走私手法，將大批貨物分散在不同貨物，以增加執法難度。他指相關產品在內地需求殷切，加上徵收63%至108%的稅，若成功走私估計可逃稅800萬元；而本港與通關受疫情影響，不排除走私份除利用澳門走私回內地。

海關亦在船上搜獲約1.6萬張經電腦投注的六合彩彩票，投注額約33萬元，而彩票顯示的日期是今晚。黃志强估計由於今晚的獎金較過往高，走私六合彩彩票能吸引澳門和內地人購買碰運，走私份子每張彩票可賺取4至13元不等，視乎當晚獎金。兩名分別37歲和59歲的涉案內地內地船員拘捕，海關指不排除會搜出更多走私物品和拘捕更多人。