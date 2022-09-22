沙螺洞村民入稟要求撤銷禁制令遭駁回　判辭指論點斷章取義 (17:36)

「蜻蜓天堂」之稱的沙螺洞過去數十年來環境屢遭破壞，綠色力量於2018年獲環保基金撥款，與村民合作推行保育工作，惟遭部分村民阻撓，發展商及綠色力量入稟高院申請臨時禁制令並獲批准，5名村民被禁止進入工地等。其中一名村民今年6月提出申請，要求法庭撤銷禁制令。高院今（22日）頒下判辭指，該村民提出《基本法》丶《人權法》等論點，「完全是穿鑿附會、斷章取義」，直指申請完全沒有基礎，下令駁回。
原告為沙螺洞發展有限公司、綠色力量有限公司，及代表綠色力量和沙螺洞綠田園有限公司所有員工及義工的陳麗霞（音譯）；被告分別為張偉國、張偉強、李伯恩、張文光及張始文。
暫委法官歐陽浩榮於判辭中表示，第五被告張始文今年6月存檔傳票，當中依賴的事實是原告破壞及圍封16幅土地，但張並非土地擁有人，沒有法律地位代表業主興訟，亦不構成推翻2018年臨時禁制令的理據。
法官又指，張始文表示要保護祖堂產業權益，但他沒有闡述以甚麼身份來維護祖堂權益，亦未能解釋與2018年臨時禁制令有何關係。另張聲稱，原告違反1979年與時任村長簽訂的「發展沙螺洞協議書」，又說原告向政府提交失實資料，以取得沙螺洞換地方案，法官認為不論指控是否屬實，首原告已成為主體地段的擁有人，是不能否認的事實。
法官續指，若張不服法庭的命令，應盡快提出上訴許可申請，而不是在3年多後才借故舊事重提，故駁回申請，並下令張向3名原告支付傳票訟費。