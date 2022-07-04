新冠疫情｜本港增5990陽性個案　增17死亡個案　歐家榮稱本港難清零 (17:15)

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，現時本港疫情有穩步向下的走勢，目前懷疑Omicron BA.4或BA.5個案佔整體數字84.9%，按比例Omicron BA.5個案已達約8成，而且升幅緩慢，認為已接近頂峰。他又指，當局留意到院舍確診個案在過去7天有回落，而過去7日整體平均確診個案約6700宗，相比第5波疫情高峰時期的逾萬宗有明顯回落，加上污水監察指數及入院數字亦穩定，認為疫情高峰已過，並會持續回落。

歐家榮又表示，Omicron BA.5在社區仍有一定的傳播鏈，現時疫情下跌幅度緩慢，相信未來確診個案會繼續維持現時水平，又指本港不太可能達致「清零」。

再有公立醫院出現染疫群組，明愛醫院骨科及創傷科1名87歲女病人於9月19日出現發燒咳嗽症狀，檢測後確診新冠病毒。經追蹤調查，在同病房發現多6名女病人及6名員工確診，另有兩名病人被列爲密切接觸者，現時7名確診病人正接受隔離治療，情况穩定。該病房已暫停探訪安排及接受新症。