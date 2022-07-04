警拘5人涉盜用信用卡　涉款逾570萬 (15:32)

警方商業罪案調查科高級督察郭健樂表示，警方接獲多名市民報案，指其信用卡被人盜用作高額簽賬。警方經調查後，發現一個由5月至8月活躍的本地犯罪集團，不法份子在會乘事主不為意，在餐廳、運動場、會所更衣室等公眾場所偷取信用卡，再由主腦分發信用卡予骨幹成員，到商場買名貴手表、手袋、電子產品等容易轉售的物品案件涉及16名受害人，共30多張信用卡，作出超過570萬簽帳。警方同時發現，部分事主的身份證亦被盜用作申請信用卡，以及申銀行帳戶作洗黑錢之用。

警方於前日採取代號「鳴金」行動，拘捕4男1女，當中包括集團主腦以及骨幹成員。被捕人士年齡介乎25到38歲，報稱商人、地盤工及無業，所有被捕人已獲准保釋候查，須於十月下旬向警方報到。警方在行動中檢獲數張銀行卡，並起回價值約五十萬元的贓物，包括名貴手錶、手袋及衣物等。

警方提醒市民應時刻保管好個人財物。如遺失身分證或信用卡，應盡快報警及通知相關發卡機構，避免損失。市民亦可以考慮定期查詢個人信貸評級紀錄，如發現可疑紀錄，應盡快聯絡相關金融機構。警方重申，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年，市民切勿以身試法。