女警伊院產後血崩亡　死因庭裁定死於不幸 (15:20)

懷孕37周的事主葉素欣（終年26歲）於2016年10月6日入院，催產後誕下女嬰，之後大量出血。她接受子宮切除手術及止血程序後情况轉差，延至10月9日離世。

何官裁定事主死於不幸，指事主剛剛分娩，在羊水栓塞的瀰漫性血管內凝血未予糾正之下，接受子宫切除術，腹腔大量出血致死。事主胞姊葉素莉在庭外表示，裁決證實醫療介入令胞妹離世，一家人感到釋懷，亦滿意裁決。她相信「病人同醫生唔係對立」，死因研訊並非旨在追究責任，希望醫護接納死因庭建議，避免重蹈覆轍。

家屬一方的專家證人勞子僖主張，殘留胎盤是事主死亡主因，指妊娠毒血症導致事主出現瀰漫性血管內凝血障礙症（DIC）。惟何官裁決指，勞以大量篇幅講解妊娠毒血症的嚴重性，屬誇大事主病况，有「見樹不見林」之嫌，死因庭不會依賴其報告。

相反，何官採納死因庭專家證人梁德楊所指，事主在凝血問題及羊水栓塞未改善之下，貿然切除子宮，引致死亡。何官提及，時任婦產科副顧問醫生李栩翎堅稱切除子宮之前，曾考慮事主會否出現羊水栓塞，惟沒有在排版及醫療報告提及這一點，「假如有考慮到，點解偏偏無紀錄？」 何官認為，李在庭上的回應未能令人滿意，不會接納其供辭。

何官向醫管局及伊院提出5項建議，包括所有產房增設評估凝血功能的定點照護測試設備、設置獨立手術室，並訂下機制，確保醫護遵從產科臨床方案等。