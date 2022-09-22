楊明不小心駕駛囚18日提刑期上訴　稱人誰無過冀寬大處理 (14:54)

上訴人楊明（41歲）獲准以10萬元保釋、不得離港、每周到警署報到一次、居住報稱地址，其間不得駕駛。楊明束平頭裝、身穿深色西裝上庭，其女友莊思明亦陪同在側，旁聽時眉頭深鎖。上訴方代表為資深大律師許紹鼎，答辯方則由署理副刑事檢控專員萬德豪代表。

上訴方認為，考慮本案的背景及案情，判囚18日及停牌兩年是原則上犯錯，且參考同類型或更嚴重的案例，可見本案判刑過重。法官陳仲衡直言，其他案例的參考價值不高；上訴方則認為其他案例有助法庭考慮判刑，否則缺乏一致性。上訴方又指，原審裁判官鄧少雄以上訴人受嚴重酒精影響為判刑基礎，故認為因而加重判刑，對上訴人並不公平。

答辯方認為，環境證供顯示上訴人醉駕，他亦作出招認，重申醉駕為加刑因素。上訴人當時如「無人駕駛」，其車輛橫過對面線，更撞爛鐵柱及石壆，情况危險。答辯方又指，不小心駕駛的最高刑罰為監禁6個月，鄧官僅以其中的六分一，即監禁30日為量刑起點，反問何以算是過重的刑罰。