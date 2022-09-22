劉宇隆指疫情大流行未結束　惟與國際通關屬大勢所趨籲有序放寬 (11:48)

政府前日公布已收到復必泰幼童版疫苗認可申請，並會交由新冠疫苗顧問專家委員會審核。政府專家顧問劉宇隆今（22日）於港台節目表示，顧問專家委員會成員已檢視相關數據，並同意疫苗安全有效，並指當收到文件後可即開會審批，相信相關疫苗可如期在下月抵港。劉宇隆認為，本港引入復必泰幼童版後，其接種率未必會大增，又稱不建議幼童溝針，指無論是接種科興或復必泰疫苗，同樣能預防重症或死亡風險。
劉宇隆強調，變種病毒Omicron對幼童而言絕非流感，又指大流行仍未結束，不能「一刀切」，否則會混淆視聽。他亦呼籲市民，今年冬季仍需戴口罩，指在過去兩、三年，兒童未曾感染過流感病毒、腺病毒等，不希望要一次過「還債」。
劉宇隆又表示，與國際通關屬大勢所趨，當局可跟從外國「3免」做法，即「免檢疫、免測試、免疫苗通」，有序地逐步放寬檢疫措施，又指將入境人士抵港檢疫安排放寬至「0+7」屬基本。至於是否再有空間放寬，劉宇隆表示則視乎當時疫情走勢，但強調所有放寬安排的前提為確保公立醫療系統不會崩潰。
崔俊明：引入復必泰幼童版可推高接種率 可溝針並無副作用
醫院藥劑師學會會長崔俊明於同一節目則表示，有外國臨床數據顯示，接種復必泰疫苗所產生的中和抗體水平比科興疫苗高，相信引入復必泰幼童版可推高接種率。
崔俊明認為，幼童溝針可以接受，現時國際未有6個月至4歲幼童溝針數據，但其他較大的年齡群組有相關數據，研究顯示溝針並沒有任何副作用。他表示，當局可參考外國做法，建議幼童接種首針復必泰疫苗後，相隔至少3個星期後接種第二劑疫苗，3個月後再接種第三劑，以加快接種速度。他又指，復必泰幼童版未必能在10月抵港，最快要到11月才可安排接種。
至於第二代疫苗，崔俊明表示，當局正討論購買相關疫苗，相信最快可在明年第一季可引入本港。