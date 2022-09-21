科技園發聲明：與喵坊2018年簽訂租約無任何續約條款 (21:29)

本港唯一回收紙包飲品盒機構「喵坊Mil Mill」的元朗廠房不獲業主科技園公司續租，租約年底屆滿。事件曝光後，科技園公司昨晚發聲明指，2018年「喵坊Mil Mill」投得元朗創新園廠房，獲批3年短期租約至2021年底，當時科技園公司已明確向對方傳達有關創新園的長遠發展計劃，並解釋批出短期租約的原因，雙方一直就租約期滿後不獲續租達成共識。其後「喵坊Mil Mill」於昨晚深夜在社交專頁回應，上周與科技園開會時，已向對方清楚表述，在2018年承租時認知元朗創新園租址能夠維持至少營運6年以上，對科技園將「喵坊Mil Mill」在上周提出的說法全盤否定感到遺憾。

另外，環保署重申，該署一直與相關部門合作，尋找合適的短期租約用地，供回收業界競投使用，以及經公開招標出租環保園用地，為回收業界提供長期用地。有關下一幅短期租約用地及環保園用地公開招標的時間表，政府會在適當時間向外公布。