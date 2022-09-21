特殊學校社工助理認襲自閉症學生候判 (18:21)

30歲的被告麥人丰，報稱東華三院徐展堂學校社工助理。控罪指，他於2021年10月3日，在香港仔惠福道4號東華三院徐展堂學校（宿舍）B座一活動室襲擊事主X。

案情指出，21歲的X為該校的一名中六學生，自出生後患有自閉症、過度活躍度及中度智障。去年10月3日該校校長收到事主X的左尾腳趾受傷報告，經醫院急症室檢查下，發現X的傷勢還包括左尾腳趾紅腫及骨折、右膝瘀傷等。

學校閉路電視片段顯示，去年10月3日近上午9時半，X在涉案活動室跣倒而導致左尾趾骨折。當日下午2時許，X坐在一張椅上，被告走近X，先踢X的椅子底部，再在X坐另一張椅子時，又踢X左腿、扼頸、扯頭髮。5分鐘後，被告又掌摑X，並再次扼X的頸。

校長從片段認出被告，翌日被告辭職，10月15日被捕，在警誡下扼他的頸只是為阻止X傷害自己及他人。

辯方今求情時指出，被告明白他作為有特殊需要學童的照顧者，辜負社會的期望，定後他不大可能重操舊業，現靠散工維生。