21歲地盤工襲警罪成　官批被告抹黑警員不考慮判社服令 (17:38)

陳官綜合證供指，防暴警員當日在商場2樓通道，截停被告周俊榮及另一男子，被告隨即拔足狂奔，以左肩撞向警員曾彼得，令曾雙腳離地跌倒，在地上滑行一米。後來被告繼續奔跑，躍過圍欄跌落商場1樓地面，送院救治。

被告自辯稱，自己患上抑鬱症，因社運事件而情緒低落，案發時出現恐慌突襲。惟陳官質疑，被告患病卻前往人多擠迫之處，加上恐慌突襲的症狀包括視線模糊，被告奔跑時卻能回避行人，在人群左穿右插，批評其說法前後矛盾。陳官指被告以身體撞擊警員，屬蓄意施加武力，裁定襲警罪成。

陳官提及，曾彼得供稱截停被告時一直「打橫行」，但根據片段，曾向右前方跑了數步。陳官認為曾的供辭經過修飾，「亦違反幾何常識定律」，法庭不會採納。

辯方求情指，被告當日無意襲警，而他跨過圍欄倒地，驗傷發現手腕腕骨粉碎、脊骨爆裂，須接受物理治療，冀法庭輕判。陳官聽畢表示，被告受審後定罪，案中「警員畀人撞到飛起，被告好似拳頭咁撼落佢到」，顯示案情嚴重。